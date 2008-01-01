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Новости Латвия | 15 мая 2017 | 09:30

В Латвии официально начался купальный сезон

D-fakti.lv

Не смотря на то, что температура воды еще пока слишком низкая для плавания, сегодня, 15 мая 2017 года, в Латвии официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в Инспекции здравоохранения.

Качество воды в этом году будет проверяться на 56 официальных пляжах на всей территории страны. Проверки с использованием средств государственного бюджета будут проводиться по крайней мере раз в месяц в период с 15 мая до 15 сентября.

Инспекция сообщает, что ни на одном из официальных пляжей нет микробиологического загрязнения, а качество воды соответствует требованиям.

Для того, чтобы выбрать для себя самое подходящее место для посещения, на домашней странице Инспекции здравоохранения vi.gov.lv представлена информация о всех 56 официальных пляжах Латвии.

rezekneszinas.lv

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