В Латвии официально начался купальный сезон

Новости Латвия | 15 мая 2017 | 09:30

D-fakti.lv D-fakti.lv

Не смотря на то, что температура воды еще пока слишком низкая для плавания, сегодня, 15 мая 2017 года, в Латвии официально открылся купальный сезон. Об этом сообщили в Инспекции здравоохранения.

Качество воды в этом году будет проверяться на 56 официальных пляжах на всей территории страны. Проверки с использованием средств государственного бюджета будут проводиться по крайней мере раз в месяц в период с 15 мая до 15 сентября.

Инспекция сообщает, что ни на одном из официальных пляжей нет микробиологического загрязнения, а качество воды соответствует требованиям.

Для того, чтобы выбрать для себя самое подходящее место для посещения, на домашней странице Инспекции здравоохранения vi.gov.lv представлена информация о всех 56 официальных пляжах Латвии.

rezekneszinas.lv