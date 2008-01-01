Понедельник, 15 мая: дожди и грозы

Новости Латвия | 15 мая 2017 | 08:45

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Днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Самые сильные ливни пройдут во второй половине дня и вечером в центре и на востоке Латвии.

Ветер будет дуть с запада, во второй половине дня с севера. Скорость порывами достигнет 15 метров в секунду.

Температура днем — +16...+21, на побережье местами до +11 градусов.

В Риге также ожидаются кратковременные дожди. Днем будет до +20 градусов, а к вечеру с переменой ветра воздух остынет до +12 градусов.

LSM