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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 мая
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Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 мая 2017 | 08:45
Понедельник, 15 мая: дожди и грозы
Днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Самые сильные ливни пройдут во второй половине дня и вечером в центре и на востоке Латвии.
Ветер будет дуть с запада, во второй половине дня с севера. Скорость порывами достигнет 15 метров в секунду.
Температура днем — +16...+21, на побережье местами до +11 градусов.
В Риге также ожидаются кратковременные дожди. Днем будет до +20 градусов, а к вечеру с переменой ветра воздух остынет до +12 градусов.
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