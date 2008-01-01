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Новости Культура | 15 мая 2017 | 08:29
Студенты танцевального ансамбля Даугавпилсского Университета „LAIMA” приглашают на концерт
В среду, 17 мая 2017 года в 18:00, в концертном зале Даугавпилсского Университета (Парадес улица 1) студенты танцевального ансамбля „Laima” приглашают на концерт „Atnāk jauka vasariņa!”.
Отворяя ворота цветущему лету, студенты танцевального ансамбля „Laima” подготовили своим зрителям концерт, который будет состоять из трех разных частей.
В первой части концерта, под названием „Enģelītis”, зрители смогут наблюдать представления латышских народных танцев, который включают в себя этнографическую аранжировку, песню к столетию Латвии и репертуар фестиваля танца.
Вторая часть концерта „Mans pēdējais tango”, посвящена даугавпилчанину – королю танго Оскару Строку.
В 2018 году, известный композитор будет отмечаться 125-летний юбилей, и в рамках подготовки к этому событию, танцевальный ансамбль «Laima» подготовили постановку к танцу танго.
Третий танцевальный спектакль под названием „Atnāk jauka vasariņa!” пройдет под ритмы Раймонда Паулса и танцоры с большим удовольствием подарят свой студенческий азарт всем посетителям концерта.
Концертные части танцевального ансамбля „Laima”
Солисты вокальной студии, под руководством Татьяны Басы, соединят части концерта танцевального ансамбля „Laima“, своими музыкальными выступлениями.
Встречаемся в Даугавпилсе на концерте танцевального ансамбля „Laima”, 17 мая.
D-fakti.lv
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