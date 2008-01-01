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Новости Общество | 13 мая 2017 | 11:34

Лаура Бицане выпустила третий альбом

Пресс-фото

Лаура Бицане – певица из Даугавписского края (Вишки). На протяжении многих лет она занималась творчеством, выступала на концертах и выпустила два студийных альбома: „Es tikai ļaujūs” (2013) и „Trīspuksti” (2015). В мае этого года в свет выходит третий альбом „Lauzīsimies cauri pūlim”, который включает в себя 10 композиций на латышском, латгальском и английском языках.

Главный мотив альбома просматривается уже в самом названии. „Lauzīsimies cauri pūlim” – это фраза из песни „Skolotāja šūpoles”. Песня была написана, еще когда Лаура начала работать в школе.

Столкнувшись с красочной, повседневной, школьной жизнью, создается такое ощущение, словно тебя подбрасывает к небу, к облакам, как качели. И как только ноги касаются земли, нужно с полной уверенностью идти дальше, порой плыть даже против течения. Это и есть прорыв через толпу.

На презентации альбома в ресторане “PLAZA” гостиницы “Park Hotel Latgola” 25 мая 2017 года в 8 часов вечера услышим совместную профессиональную работу музыкантов, а также будут и другие музыкальные сюрпризы. На протяжении всего вечера желающие смогут приобрести новый альбом Лауры Бицане.

visitdaugavpils.lv

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