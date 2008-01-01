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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 13 мая 2017 | 11:16
Началась аккредитация журналистов на Гран-при
Вниманию представителей СМИ! Началась аккредитация журналистов и фотографов на Гран-при Латвии по спидвею.
До 23 мая необходимо подать заявку на сайте speedwaygp.com.
После подтверждения аккредитации 26-27 мая можно будет получить пропуск в пресс-центре стадиона «Локомотив» (Даугавпилс, ул. Елгавас, 54), при себе необходимо иметь распечатку письма-подтверждения, а также документ с фото, удостоверяющий личность.
Нет фотоидентификации – нет аккредитации!
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