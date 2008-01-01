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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 13 мая 2017 | 10:35
В Даугавпилсе открылся парк приключений «Тарзан»
После Сигулды, Юрмалы и Лиепаи Даугавпилс стал четвертым в стране городом с собственным парком приключений - он носит название «Тарзан», сообщает Латвийское радио 4. Все желающие смогут проверить здесь свою ловкость и смелость. Парк расположился рядом с озером Стропы. Открытие состоялось 12 мая 2017 года.
В «Тарзане» оборудовано 6 трасс – 2 детских и 4 взрослых. При создании парка необходимо было учитывать сохранность деревьев. Промежуточные станции установлены на соснах специальным образом, чтобы деревья не были повреждены.
В парке 6 трасс. Две детских, предназначенная для ребят в возрасте до семи лет и высота над землей едва достигает одного метра. Остальные четыре маршрута разделены на традиционные цвета: зеленый, синий, красный, черный, продолжает Руслан Ниедингс: «К примеру, зеленая трасса идет до 2 -2,5, ну трех метров, а черная до 12 м высоты. Там все понятно.»
В тех случаях, если человек впадает в ступор, на помощь приходит спасатель. При помощи специального оборудования человека спускают на землю. Гордость парка – швейцарская страховочная линия, которая делает прохождение максимально безопасным.
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