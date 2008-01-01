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Новости Латвия | 13 мая 2017 | 10:25
Пограничники задержали груз с нелегальным алкоголем
В среду, 10 мая 2017 года, пограничники констатировали случай нелегального перевоза акцизных товаров и обнаружили в машине не гражданина Латвии 5,5 тысяч литров не декларированного алкоголя, сообщает Государственная пограничная служба.
В среду вечером, проверяя информацию о возможной перевозке нелегальных акцизных товаров, работники Вентспилского управления пограничной службы проверили машину одного не гражданина Латвии, мужчины 1976 г.р, который пытался проехать на пароме из Вентспилса в Швецию.
Проверив груз. Пограничники констатировали в нем не декларированные акцизные товары – крепкий алкогольный напиток „Smirnoff” в бутылка объемом 1 литр, в общем количестве 5376 единиц без акцизной маркировки.
Персона и изъятый груз бдля дальнейших процессуальных разбирательств были переданы работникам таможни.
D-fakti.lv
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