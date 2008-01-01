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Новости Общество | 13 мая 2017 | 10:12
Состоится Ночь музеев: Колесо времени в Даугавпилсской крепости
20 мая 2017 года с 19:00 до 24:00 в Даугавпилсской крепости состоится ежегодная Ночь музеев. Тема мероприятия в этом году - «Колесо времени».
Традиционно, как и в предыдущие годы, будут предложены бесплатные экскурсии на латышском и русском языках. Начало экскурсий – в 19:00, 20:30 и 22:00. Сбор у культурно-информационного центра Даугавпилсской крепости (ул. Николая, 5). В этом году посетителей ждет рассказ о том, какие изменения произвело колесо времени в самых узнаваемых местах крепости.
Внимание! Если на последнюю экскурсию в 22:00 придут не более 5 человек, то будет предложено объединить экскурсии.
С 19:00 до 00:00 будет представлена фотовыставка и арт-инсталляция художественных работ К. Коротковой «Среди камней» (ул. Николая, 15, бывший пороховой склад). С помощью фотографий посетители смогут увидеть, какие изменения в течение времени произошли в Даугавпилсской крепости.
В свою очередь в большом пороховом складе (ул. Николая, 1) с 19:00 до 24:00 посетители крепости смогут насладиться концертом медитативной музыки в исполнении группы “Cat from Japan”.
С 19:00 до 24:00 будет открыто караульное помещение Кордегардии Первого берегового люнета, где будет представлена проекция исторических фотографий крепости.
В 19:00 во дворе Арт-центра имени Марка Ротко начнется Бал Марты. Откроется ярмарка ремесел и будет работать уличное кафе. В рамках Бала Марты будут представлены различные активности от общества «Сундук воспоминаний».
С 19:00 до 24:00 посетители смогут отправиться на экскурсию по Центру летучих мышей и услышать рассказ у Николаевских ворот о цикле природы и жизненном цикле летучих мышей в крепости.
С 19:00 до 23:00 Латвийский Молодёжный Красный Крест Даугавпилсского комитета в историческом здании бывшего Военного госпиталя Даугавпилсской крепости (ул. Госпиталя, 8) покажет, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, а также продемонстрирует комнату ужасов.
Просьба взять с собой фонарики! Будет интересно!
Культурно-информационный центр Даугавпилсской крепости
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