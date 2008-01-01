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Новости Общество | 13 мая 2017 | 09:36
На соревнования зовут рыболовов-любителей
20 мая 2017 года в Даугавпилсе на озере Большие Стропы впервые пройдут соревнования по любительскому рыболовству “Pirmā līdaka 2017” (Первая щука). Состязания организованы Управлением коммунального хозяйства (УКХ) городского самоуправления в сотрудничестве с Рыбным фондом министерства земледелия Латвии.
Местом проведения соревнований выбран пляж “Stropu vilnis” (ул.Дзинтару,74). К участию, причём совершенно бесплатно, приглашаются любители спортивной рыбалки, независимо от возраста, пола и места жительства. Начало регистрации 20 мая в 7:45, а сами соревнования будут проходить с 8:00 до 12:00. Условия проведения состязаний оговорены соответствующим Положением.
Обладатели первых трёх мест будут определяться по весу улова в индивидуальном и командном зачёте. В каждой команде должно быть по два человека. Самых удачливых наградят кубками, дипломами, медалями и призами. Награды получит и поймавший самую крупную рыбу. Организаторы призывают рыболовов соблюдать установленные правила и иметь при себе необходимые документы.
Контроль за ходом состязаний будут обеспечивать специалисты учреждения самоуправления. С полным текстом Положения о соревновании можно ознакомиться на сайте городской Думы. За дополнительной информацией следует обращаться в Управление коммунального хозяйства по тел. 654 76320 или 654 76480.
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