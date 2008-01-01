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Новости Общество | 13 мая 2017 | 09:07

Музей шмаковки впервые примет участие в Ночи музеев

Daugavpils.lv

20 мая 2017 года музей шмаковки впервые примет участие в Ночи музеев, открыв двери для посетителей.

Учитывая площадь помещения музея, в определенное время гиды одновременно примут 2 группы (в каждой по 35 человек) и ознакомят с экспозицией на латышском и русском языках. Посещение музея пройдет по следующему графику: 19:00 – 19:40, 19:40 – 20:20, 20:20 – 21:00, 21:00 – 21:40, 21:40 – 22:20, 22:20 – 23:00, 23:00 – 23:40, 23:40 – 00:20.

Для участия в Ночи Музей шмаковки выбрал слоган “Laika rots vacūs stuostus maļ” (Колесо времени мелет старые истории), так как помимо осмотра экспозиции и рассказа гида о создании крепкого алкогольного латгальского напитка, каждый желающий сможет взглянуть на прошлое, изучить историю Латгалии и понять самые значимые исторические этапы Латгальского региона.

Музей шмаковки приглашает всех прийти сюда и в свой день рождения, 3 июня, причем по особой цене - только 1,75 евро. Музей будет работать с 11:00 до 19:00. В свою очередь 4 июня на протяжении всего дня здесь будут проходить разные мероприятия и посетителей ждут сюрпризы.

daugavpils.lv

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