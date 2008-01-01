Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 мая
Именины:
Ира, Ираида, Ирена, Ирина / Василий, Донат, Ефрем
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Если сегодня кто-то потребует от вас объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее, или попытайтесь отделаться шуткой. Сегодня не стоит никого посвящать ни в собственные планы, ни в их мотивировки.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0876 ()
|GBP
|0.8459 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|62.3148 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы
С 1 по 3 декабря в Гетеборге (Швеция) проходил конкурс профессионального мастерства EuroSkills 2016. ...
2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Автобусы и трамваи {145}
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
8. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 13 мая 2017 | 09:07
Музей шмаковки впервые примет участие в Ночи музеев
20 мая 2017 года музей шмаковки впервые примет участие в Ночи музеев, открыв двери для посетителей.
Учитывая площадь помещения музея, в определенное время гиды одновременно примут 2 группы (в каждой по 35 человек) и ознакомят с экспозицией на латышском и русском языках. Посещение музея пройдет по следующему графику: 19:00 – 19:40, 19:40 – 20:20, 20:20 – 21:00, 21:00 – 21:40, 21:40 – 22:20, 22:20 – 23:00, 23:00 – 23:40, 23:40 – 00:20.
Для участия в Ночи Музей шмаковки выбрал слоган “Laika rots vacūs stuostus maļ” (Колесо времени мелет старые истории), так как помимо осмотра экспозиции и рассказа гида о создании крепкого алкогольного латгальского напитка, каждый желающий сможет взглянуть на прошлое, изучить историю Латгалии и понять самые значимые исторические этапы Латгальского региона.
Музей шмаковки приглашает всех прийти сюда и в свой день рождения, 3 июня, причем по особой цене - только 1,75 евро. Музей будет работать с 11:00 до 19:00. В свою очередь 4 июня на протяжении всего дня здесь будут проходить разные мероприятия и посетителей ждут сюрпризы.
Добавить комментарий