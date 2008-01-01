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Новости Латвия | 13 мая 2017 | 08:43

Суббота, 13 мая: солнечно

D-fakti.lv

И ночью и днем на всей территории страны будет ясное небо.

Во второй половине дня столбик термометра будет на отметке от 12 до 17 градусов тепла.

Ветер, в основном восточного направления, всю субботу будет слабый - до 3 м/с.

В Риге потеплеет после полудня до 14-16 градусов тепла. Ветер слабый. Ожидается солнце.

LSM

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