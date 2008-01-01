Заливистые звуки белорусской дуды зазвали на “Дударскі рэй” в Глубокое

Новости Общество | 12 мая 2017 | 12:38

Центр белорусской культуры Центр белорусской культуры

6-7 мая 2017 года в городе Глубокое (Витебская область, Беларусь) прошел первый международный фестиваль дударских регионов “Дударскі рэй”. В форуме участвовала и делегация Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК)в рамках соглашения о сотрудничестве с отделом культуры Глубокского районного исполнительного комитета.

Дуда – уникальный музыкальный инструмент, белорусский вариант волынки. Первые упоминания этого старинного музыкального инструмента в белорусских письменных источниках относятся к концу XV столетия. Дуда была очень распространена и активно использовалась в белорусской народной музыке до середины XX столетия, преимущественно в центральной и северо-западной части Беларуси. Подтверждение этому встречается в этнографических источниках, в произведениях Янки Купалы, Вацлава Ластовского.

На Глубокской земле дуда была очень популярна, именно поэтому здесь и открылся первый международный дударский фестиваль, инициатором проведения которого стал уроженец Глубокого, известный литератор и переводчик, издатель и публицист, преподаватель ирландской литературы в университете г.Брно (Чехия)Виталий Воронов, который сейчас живет в Польше.Это уникальный человек, который не забывает своей родины и своих корней, занимается возрождением дударских традиций на Глуботчине.

На фестиваль съехались волынщики из Беларуси и зарубежья, чтобы представить не столько свою страну, сколько регион: чехи – Моравию, поляки – Великопольшу, бельгийцы – Фландрию и Валонию, англичане – Шотландию; а уроженец ГлубокогоДмитрий Демин, живущий ныне в Карелии, представлял эстонскую дуду. Стартом фестиваля стала дударская импровизация на аллее знаменитых земляков у бюста Игната Буйницкого – основателя профессионального национального белорусского театра. Именно он включил в свое время в театральную труппу музыканта-дударя Адама Шульгу.

Программа фестиваля была очень насыщенной: выставки и презентации, музыкальная прогулка по культурно-дендрологическому парку в деревне Мосар, шествие дударей по центральной улице и большой гала-концерт на центральной площади города; посещение и знакомство с работой многих учреждений Глубокого: центральной районной библиотеки, историко-этнографического музея, центра традиционной культуры и народного творчества, детской художественной школы имени Язепа Дроздовича, дома культуры, детской школы искусств. И на всех мероприятиях звучала дударская музыка! Одним из самых ярких событий фэста стало выступление дударей на заключительном гала-концерте и в костеле деревни Удело; поездка в д.Прозороки на родину И.Буйницкого и возложение цветов к его могиле.

Делегациииз Латвии и Литвы активно участвовали в мастер-классах по изготовлению керамических изделий, по набиванию национального рисунка на ткань, по плетению оберега; посетили презентацию костюмов Глуботчины и клуба белорусской национальной кухни «Кумачкі».

Организаторы фестиваля “Дударскі рэй”, его гости и участники, а также многочисленные зрители сходятся в одном: такие фестивали очень нужны всем, ибо напоминают нам о том, как важно знать свою историю, свои корни и традиции; и как необходимо искать, сохранять и передаватьих потомкам. Несомненно, «Дударскі рэй» станет знаковым и узнаваемым событием в культурном пространстве Беларуси и за ее пределами.

Центр белорусской культуры