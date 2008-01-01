Участвуй в веллокроссе «КРАСЛАВА-2017»

Новости Латвия | 12 мая 2017 | 12:20

Пресс-фото Пресс-фото

Общество «Спортистс» приглашает всех энтузиастов велоспорта принять участие в велокроссе «Краслава-2017», который пройдет в три этапа.

На каждом этапе надо будет пройти 50-минутный круговой участок в Краславском городском парке.

Будьте активны и участвуйте, по крайней мере, в двух этапах, чтобы иметь возможность побороться за медали, призы получат также победители в каждой возрастной группе.

Специальный приз получит 1 семья, состоящая как минимум из 3-х человек и участвовавшая, по крайней мере, в 2 этапах. Эту награду получит семья, которая в общем зачете проедет самую длинную дистанцию, учитывая все 3 этапа.

Велокросс «Краслава-2017» пройдет:

1-й этап - 22 мая в 18.00 в Краславском городском парке;

2-й этап - 29 мая в 18.00 в Краславском городском парке;

3-й этап - 5 июня в 18.00 в Краславском городском парке.

Регистрация начнется в 17.30 на Краславском городском стадионе.

С положением о велокроссе «Краслава-2017» можно ознакомиться в приложении.

Детям и подросткам до 18 лет перед стартом необходимо предоставить организаторам соревнований заполненную родителями анкету, которая находится в приложении.

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kraslavasvestis.lv