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Новости Латвия | 12 мая 2017 | 12:20
Участвуй в веллокроссе «КРАСЛАВА-2017»
Общество «Спортистс» приглашает всех энтузиастов велоспорта принять участие в велокроссе «Краслава-2017», который пройдет в три этапа.
На каждом этапе надо будет пройти 50-минутный круговой участок в Краславском городском парке.
Будьте активны и участвуйте, по крайней мере, в двух этапах, чтобы иметь возможность побороться за медали, призы получат также победители в каждой возрастной группе.
Специальный приз получит 1 семья, состоящая как минимум из 3-х человек и участвовавшая, по крайней мере, в 2 этапах. Эту награду получит семья, которая в общем зачете проедет самую длинную дистанцию, учитывая все 3 этапа.
Велокросс «Краслава-2017» пройдет:
1-й этап - 22 мая в 18.00 в Краславском городском парке;
2-й этап - 29 мая в 18.00 в Краславском городском парке;
3-й этап - 5 июня в 18.00 в Краславском городском парке.
Регистрация начнется в 17.30 на Краславском городском стадионе.
С положением о велокроссе «Краслава-2017» можно ознакомиться в приложении.
Детям и подросткам до 18 лет перед стартом необходимо предоставить организаторам соревнований заполненную родителями анкету, которая находится в приложении.
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