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Новости Общество | 12 мая 2017 | 12:06

В Институте транспорта и связи состоится день открытых дверей

Пресс-фото TSI

13 мая 2017 года в Институте транспорта и связи ( ул. Варшавас, 43b ) пройдет День открытых дверей для выпускников школ, планирующих обучаться по программам бакалавриата, и выпускников вузов, планирующих обучаться в магистратуре.

Бакалавров ждем с 11:00, а встреча с будущими магистрантами состоится в 14:00.

Высшее образование - это инвестиции в собственное будущее! Выбирая обучение, каждый ищет для себя то, что ему необходимо и интересно.

В Институте транспорта и связи (TSI) можно овладеть наиболее востребованными компетенциями. К тому же список специальностей, предлагаемых TSI, пополняется из года в год. Так, в этом году мы предлагаем своим абитуриентам специальности в области робототехники и международных финансов.

Наши выпускники обладают фундаментальными знаниями, практическими навыками и несомненными лидерскими качествами.

В День открытых дверей у вас есть шанс побывать в нашем институте, пообщаться со студентами и преподавателями, получить консультации по вопросам поступления, практики, возможностях трудоустройства, получения дополнительного образования, а также посетить научные лаборатории TSI и окунуться в атмосферу студенческой жизни. Только в этот день вы можете узнать все о жизни и учебе в TSI из первых рук!

Регистрация на мероприятие обязательна!

Регистрация

TSI

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