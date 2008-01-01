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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 мая

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Сегодня вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. По вашей собственной ли инициативе, по чужой ли - день этот спокойным назвать будет трудно.

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Новости Общество | 12 мая 2017 | 11:33

Подписан договор между городами-побратимами Витебском и Даугавпилсом

Daugavpils.lv

В Витебске проходит VI Международный экономический форум ”Инновации. Инвестиции. Перспективы“. Участие в нем принял и мэр Даугавпилса Янис Лачплесис. В рамках форума продлен договор о дальнейшем сотрудничестве городов-побратимов Витебска и Даугавпилса. Соглашение подписали мэр Даугавпилса Янис Лачплесис и председатель Витебского исполкома Виктор Николайкин.

- Уже долгие годы нас связывают добрые отношения. Именно Даугавпилс в Витебске представляет нашу страну во время Дней Латвии, наши коллективы участвуют в Славянском базаре. Развиваются и деловые контакты, в том числе в европейских проектах приграничного сотрудничества. Уверен, что отношения между нашими городами будут расширяться, - сказал Янис Лачплесис.

Традиционно в рамках форума организованы: экспозиции городов и районных центров Витебской области. Состоится также республиканский экологический форум с проведением специализированных выставок, тематических секций и семинаров. В частности, новейшие технологии энергосбережения будут представлены на научно-практической конференции.

daugavpils.lv

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