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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Спорт | 12 мая 2017 | 11:21
Николай Романцевич завоевал 3 медали в Елгаве
7 мая 2017 года в Елгаве состоялись 9 международные Открытые соревнования JKA. Соревнования собрали 210 спортсменов из Латвии, Литвы и Эстонии. Даугавпилс в соревнованиях представлял карате клуб SOCHIN.
Николай Романцевич в категории KATA (показательные выступления) и в категории KUMITE занял 2 вторых места. В финале Николай сражался в старшей группе (14 – 15 лет), где занял 1 место. В общей сложности было завоевано 3 медали.
Спортсмены клуба карате SOCHIN так же работали судьями: Владимир Романцевич, Сергей Кудлис и Алиса Иванько.
Клуб SOCHIN благодарит Департамент спорта и молодежи, депутата Даугавпилсской городской думы Николая Игнатьева за поддержку, а так же за доставку спортсменов на соревнования благодарит Владимира Романцевича.
D-fakti.lv
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