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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 мая
Всемирный день медицинских сестер
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Новости Общество | 12 мая 2017 | 11:07
В Даугавпилсе проидет выставка «Возможности образования 2017»
Всего 1 день 13 мая 2017 года с 10:00 до 17:00.
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Информационный центр Europe Direct
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