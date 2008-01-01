В Даугавпилсе проидет выставка «Возможности образования 2017»

Новости Общество | 12 мая 2017 | 11:07

Пресс-фото Europe Direct Пресс-фото Europe Direct

Всего 1 день 13 мая 2017 года с 10:00 до 17:00.

Приглашаем посетить выставку «Возможности образования», все о образовании в Латвии и за рубежом. Курсы, повышение квалификации, программы вузов, мастерклассы от ведущих тренеров Латвии по определению сильных сторон твоей личности, выявление профессиональных качеств, тренировки памяти и актуальная информация по самым востребованным профессиям.

Ждем вас по адресу Гимназияс 46, Даугавпилс, Парк Хотел Латгола, 13 мая с 10:00 до 17:00.

Больше информации: www.edic.lv.

Информационный центр Europe Direct