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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 мая

Всемирный день медицинских сестер

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Сегодня вам, возможно, будет брошен вызов. Примите его так, будто вы занимаетесь этим ежедневно, это обескуражит противника.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 12 мая 2017 | 11:07

В Даугавпилсе проидет выставка «Возможности образования 2017»

Пресс-фото Europe Direct

Всего 1 день 13 мая 2017 года с 10:00 до 17:00.

Приглашаем посетить выставку «Возможности образования», все о образовании в Латвии и за рубежом. Курсы, повышение квалификации, программы вузов, мастерклассы от ведущих тренеров Латвии по определению сильных сторон твоей личности, выявление профессиональных качеств, тренировки памяти и актуальная информация по самым востребованным профессиям.

Ждем вас по адресу Гимназияс 46, Даугавпилс, Парк Хотел Латгола, 13 мая с 10:00 до 17:00.

Больше информации: www.edic.lv.

Информационный центр Europe Direct

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