«Экспресс столетия Латвии» уже готов к отправлению

Новости Латвия | 12 мая 2017 | 10:12

Пресс-фото Пресс-фото

С 26 по 28 мая 2017 года через все исторические области Латвии проедет специальный поезд «Экспресс столетия Латвии» с более чем 180 пассажирами – певцами и танцорами. В преддверии XXVI Вселатвийского праздника песни и XV праздника танца и столетия Латвии специальный поезд сделает остановку в 12 местах Латвии, на площадках железнодорожных станций, где вместе с хорами «Балсис», «Монета», «Рига» и танцевальными ансамблями «Ачкупс, «Ауда», «Дардедзе» и местными исполнителями в течение трех дней выступит с 12 уникальными бесплатными концертами.

Железная дорога исторически объединяла различные страны и людей. Именно по железной дороге певцы и танцоры со всех уголков Латвии в ярких народных костюмах с орнаментами отправились в путь и собрались в Риге, чтобы в жаркие летние дни объединиться в общих песнях и танцах, которые вплоть до наших дней в качестве традиции символизируют народные корни, единство и силу.

Поезд начнет свой маршрут в Латгалии – на станции «Индра», а масштабное завершение ожидается в Валке/Валге, где во время музыкальной постановки будет акцентирована решающая роль событий в Валке в 1917 году для построения Латвийского государства. Призываем жителей Латвии встречать на вокзале исполнителей и всем вместе начать празднование столетия нашего государства.

26 мая, пятница

Индрская станция в 14:00

Даугавпилсская станция в 18:00

27 мая, суббота

Крустпилсская станция в 8:00

Станция «Даугава» в 9:30

Вецумниекская станция в 12:30

Добельская станция в 17:00

Лиепайская рыночная площадь Анны в 21:00

28 мая, воскресенье

Станция «Тукумс I» в 8:00

Рига, привокзальная площадь, в 10:00

Инчукалнская станция в 13:50

Сигулдская станция в 14:00

Валгская станция в 20:00

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