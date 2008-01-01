Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 мая

Всемирный день медицинских сестер

Именины:
Инара, Ина, Инарс, Валия / Арсений, Артемий, Василий

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Единственное, что будет омрачать сегодняшний день - это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном - все прекрасно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. -2 C
Утро
5 .. 7 C
День
10 .. 12 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы

3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Автобусы и трамваи {145}

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. 43% жителей против поспешного введения евро

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

10. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Латвия | 12 мая 2017 | 10:12

«Экспресс столетия Латвии» уже готов к отправлению

Пресс-фото

С 26 по 28 мая 2017 года через все исторические области Латвии проедет специальный поезд «Экспресс столетия Латвии» с более чем 180 пассажирами – певцами и танцорами. В преддверии XXVI Вселатвийского праздника песни и XV праздника танца и столетия Латвии специальный поезд сделает остановку в 12 местах Латвии, на площадках железнодорожных станций, где вместе с хорами «Балсис», «Монета», «Рига» и танцевальными ансамблями «Ачкупс, «Ауда», «Дардедзе» и местными исполнителями в течение трех дней выступит с 12 уникальными бесплатными концертами.

Железная дорога исторически объединяла различные страны и людей. Именно по железной дороге певцы и танцоры со всех уголков Латвии в ярких народных костюмах с орнаментами отправились в путь и собрались в Риге, чтобы в жаркие летние дни объединиться в общих песнях и танцах, которые вплоть до наших дней в качестве традиции символизируют народные корни, единство и силу.

Поезд начнет свой маршрут в Латгалии – на станции «Индра», а масштабное завершение ожидается в Валке/Валге, где во время музыкальной постановки будет акцентирована решающая роль событий в Валке в 1917 году для построения Латвийского государства. Призываем жителей Латвии встречать на вокзале исполнителей и всем вместе начать празднование столетия нашего государства.

26 мая, пятница
Индрская станция в 14:00
Даугавпилсская станция в 18:00

27 мая, суббота
Крустпилсская станция в 8:00
Станция «Даугава» в 9:30
Вецумниекская станция в 12:30
Добельская станция в 17:00
Лиепайская рыночная площадь Анны в 21:00

28 мая, воскресенье
Станция «Тукумс I» в 8:00
Рига, привокзальная площадь, в 10:00
Инчукалнская станция в 13:50
Сигулдская станция в 14:00
Валгская станция в 20:00

kraslavasvestis.lv

Добавить комментарий

 