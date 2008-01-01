Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 мая
Всемирный день медицинских сестер
Именины:
Инара, Ина, Инарс, Валия / Арсений, Артемий, Василий
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Единственное, что будет омрачать сегодняшний день - это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном - все прекрасно.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.086 ()
|GBP
|0.8448 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|62.065 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы
3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Автобусы и трамваи {145}
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. 43% жителей против поспешного введения евро
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
9. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 мая 2017 | 10:12
«Экспресс столетия Латвии» уже готов к отправлению
С 26 по 28 мая 2017 года через все исторические области Латвии проедет специальный поезд «Экспресс столетия Латвии» с более чем 180 пассажирами – певцами и танцорами. В преддверии XXVI Вселатвийского праздника песни и XV праздника танца и столетия Латвии специальный поезд сделает остановку в 12 местах Латвии, на площадках железнодорожных станций, где вместе с хорами «Балсис», «Монета», «Рига» и танцевальными ансамблями «Ачкупс, «Ауда», «Дардедзе» и местными исполнителями в течение трех дней выступит с 12 уникальными бесплатными концертами.
Железная дорога исторически объединяла различные страны и людей. Именно по железной дороге певцы и танцоры со всех уголков Латвии в ярких народных костюмах с орнаментами отправились в путь и собрались в Риге, чтобы в жаркие летние дни объединиться в общих песнях и танцах, которые вплоть до наших дней в качестве традиции символизируют народные корни, единство и силу.
Поезд начнет свой маршрут в Латгалии – на станции «Индра», а масштабное завершение ожидается в Валке/Валге, где во время музыкальной постановки будет акцентирована решающая роль событий в Валке в 1917 году для построения Латвийского государства. Призываем жителей Латвии встречать на вокзале исполнителей и всем вместе начать празднование столетия нашего государства.
26 мая, пятница
Индрская станция в 14:00
Даугавпилсская станция в 18:00
27 мая, суббота
Крустпилсская станция в 8:00
Станция «Даугава» в 9:30
Вецумниекская станция в 12:30
Добельская станция в 17:00
Лиепайская рыночная площадь Анны в 21:00
28 мая, воскресенье
Станция «Тукумс I» в 8:00
Рига, привокзальная площадь, в 10:00
Инчукалнская станция в 13:50
Сигулдская станция в 14:00
Валгская станция в 20:00
Добавить комментарий