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Новости В мире | 12 мая 2017 | 09:53
ЕС утвердил решение о безвизовом режиме с Украиной
Совет Евросоюза 11 мая 2017 года окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, сообщает агентство УНИАН.
Законодательный акт был утвержден без обсуждения, в соответствии с повесткой дня в ходе непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.
Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.
Комментируя данное решение, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "безвиз — это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу", "это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства".
26 апреля послы ЕС одобрили предоставление безвизового режима Украине. 6 апреля соответствующее предложение Еврокомиссии поддержал Европарламент.
Безвизовый режим для граждан Украины распространяется на все страны, входящие в Евросоюз. Исключение — Великобритания, Ирландия, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
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