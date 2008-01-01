ЕС утвердил решение о безвизовом режиме с Украиной

Новости В мире | 12 мая 2017 | 09:53

Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix

Совет Евросоюза 11 мая 2017 года окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, сообщает агентство УНИАН.

Законодательный акт был утвержден без обсуждения, в соответствии с повесткой дня в ходе непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Комментируя данное решение, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "безвиз — это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу", "это — гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства".

26 апреля послы ЕС одобрили предоставление безвизового режима Украине. 6 апреля соответствующее предложение Еврокомиссии поддержал Европарламент.

Безвизовый режим для граждан Украины распространяется на все страны, входящие в Евросоюз. Исключение — Великобритания, Ирландия, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

DELFI