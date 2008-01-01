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Новости Латвия | 12 мая 2017 | 09:51

Бухгалтер предприятия подозревается в присвоении 35 000 евро

Valsts policija

По информации пресс-центра Госполиции, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) задержали бухгалтера, которая подозревается в присвоении 35 000 евро. Женщина была на хорошем счету и проработала на фирме около 10 лет.

Заявление о том, что бухгалтер предприятия, занимающегося реализацией техники, могла присвоить крупную сумму, поступило в полицию в апреле. В ходе расследования было установлено, что женщина занималась противозаконной деятельностью около 4 лет. Махинации заключались в том, что она ежемесячно выплачивала себе больше денег, чем была ее фактическая зарплата.

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела обыск в доме родственников подозреваемой. Правда, получить присвоенную сумму следователям пока не удалось.

DELFI

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