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Новости Общество | 12 мая 2017 | 09:43

Ученики Даугавпилса получили 2 главных приза на Европейском экзамене

Пресс-фото

9 мая 2017 года, празднуя день Европы, каждый житель Латвии был приглашен сдать Европейский экзамен. На протяжении всего дня в экзамене приняли участие 14 288 участников, из которых 350 получили максимальное количество пунктов.

Самыми активными оказались ученики 7 – 9 классов, в этой возрастной группе экзамен сдали 5427 участников. Мы ради, что 84 % или 11 994 участников Европейского экзамена ответили правильно на 11 из 20 вопросов, подтверждая тем самым, средние, хорошие и очень хорошие знания.

Из Даугавпилса в экзамене приняли участие более чем 700 человек.
В группе среди 5 – 6 классов, один и пяти главных призов получил Максим Кириллов (Даугавпилсский Русский лицей), и среди 7 – 9 классов Даниель Данилов ( Даугавпилсская 12 средняя школа).
Поздравляем победителей и 15 мая 2017 года в 11:00 встречаемся на торжественной церемонии вручения наград в доме ЕС, по улице Aspazijas bulvārī 28, Рига.

Европейский экзамен организовала Европейская комиссия в сотрудничестве с обществом Европейского движения Латвии. Европейский экзамен проходит уже 4 год. Каждый год в Европейском экзамене принимают участие все больше участников, в прошлом году участие приняло более 12 000 человек.

D-fakti.lv

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