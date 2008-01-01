Приглашаем участвовать в конкурсе за звание самого красивого сельского хозяйства Латвии

Новости Латвия | 12 мая 2017 | 09:17

Food Union Food Union

Объявляется ежегодный конкурс «Самое красивое сельское хозяйство — 2017». Конкурс проходит уже в шестой раз. В борьбе за титул самого красивого сельского хозяйства Латвии приглашаются принять участие сельские хозяйства или хутора, которые гордятся своим порядком и красивым и ухоженным двором. Подать заявку можно, написав на saimnieciba@santa.lv до 30 июня 2017 года.

Отбор самых красивых хозяйств и выбор финалистов пройдет в течение лета, имена победителей будут объявлены в октябре. Конкурс «Самое красивое сельское хозяйство — 2017» организуют ведущая латвийская молокоперерабатывающая компания Food Union и единственный в Латвии журнал, посвященный сельскому образу жизни, IEVAS Māja. Патроном конкурса является президент Латвии Раймонд Вейонис.

«Я хочу побудить крестьян всех областей отбросить национальную стеснительность и показать свой двор. Конкурс заставляет собраться и сделать пару отложенных дел в своем дворе. Этот конкурс является хорошей платформой, где можно похвастаться не только хозяйством, но и краем, и волостью. Я горжусь тем, что теперь вся Латвия знает о том, что именно в Балтинаве находится самое красивое сельское хозяйство 2016 года. Я призываю не бояться и подавать заявки: чем больше в Латвии ухоженных дворов, тем мы становимся сильнее и могущественнее», — присоединяется к приглашению подавать заявки прошлогодний победитель конкурса «Самое красивое сельское хозяйство — 2016» Гунтарс Барткевичс, с/х Amatnieki/Riekstiņi.

Победитель конкурса «Самое красивое сельское хозяйство — 2017», как обычно, получит в качестве приза от Food Union оплаченную поездку для двух человек на Берлинскую «Зеленую неделю» — крупнейшую в мире международную выставку продовольствия, сельского хозяйства и садоводства, которая состоится 19—28 января 2018 года, а также другие ценные подарки от Food Union и журнала IEVAS Māja.

«Мы продолжаем искать ухоженные и расторопные латвийские хозяйства, которые гордятся не только красиво постриженным газоном, живописным садом и традиционными латышскими элементами в сельском дворе, мы ищем и тех, кто сочетает эту красоту с продуманной, упорядоченной и успешной хозяйственной деятельностью. Мы хотим найти и показать всей остальной Латвии, что у нас есть крестьяне, старательно выполняющие свою работу и живущие в красивой среде, которую передадут следующим поколениям. Мы знаем, что таких много. Подавайте заявки!», — говорит заместитель председателя совета AS Rīgas piena kombināts (Food Union) и член жюри конкурса Харийс Панке.



Помимо главного приза, по результатам конкурса будут вручены награды еще в двух номинациях. Food Union предлагает номинацию «Самое долгосрочное хозяйство — 2017», чтобы выделить те ухоженные сельские хозяйства, которые были основаны или переняты у старшего поколения семьи в течение последних пяти лет и которые переживают новый период развития. Журнал Ievas MĀJA считает, что каждому латышу хочется иметь свои «Страумени», двор, где все происходит в ритме времен года, где плечом к плечу работают несколько поколений, где уважают и ценят традиции предков и трудолюбие. Журнал Ievas MĀJA будет искать во всех дворах именно дух «Страумени» и предлагает номинацию «Наследники духа „Страумени“ — 2017».

«За эти шесть лет мы побывали во всех областях Латвии. Когда мы видели ухоженные ржаные поля и огромные стада, у нас от восторга перехватывало дыхание. Мы гостили в хозяйствах, площадь которых измеряется сотнями гектаров, и посетили, возможно, самое маленькое в Латвии крестьянское хозяйство с парой гектаров земли. У нас кружилась голова на лавандовых полях, мы обнаружили много вековых деревьев. И повсюду мы встречали душевных и работящих крестьян, настоящих патриотов Латвии. Мы верим в то, что таких еще много! Помогите нам найти их! Этот конкурс стал красивой ежегодной традицией, которая завершается осенью, когда у крестьян урожай уже ссыпан в закрома, а финалистов чествуют в Рижском замке», — рассказывает главный редактор журнала Ievas Māja и член жюри Кристине Вилите.

К участию в конкурсе приглашается любой владелец крестьянского хозяйства, ведущий сельскохозяйственную деятельность и создавший красивый, ухоженный сельский двор. Заявить о его участии в конкурсе могут также родственники, друзья, знакомые, соседи или деловые партнеры владельца этого хозяйства. Для того чтобы подать заявку, нужно отправить название крестьянского хозяйства, имя, фамилию, адрес и контакты хозяина, а также имя, фамилию и контакты заявителя на saimnieciba@santa.lv до 30 июня этого года. Подробные условия конкурса можно найти на

https://www.manizurnali.lv/IEVAS_MAJA/skaistaka_lauku_saimnieciba_2017

Food Union