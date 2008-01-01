Наградили лучших учеников и учителей Даугавпилса

Новости Общество | 12 мая 2017 | 09:15

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По традиции в конце учебного года в Даугавпилсе чествуют самых одарённых, целеустремлённых и трудолюбивых представителей общеобразовательных и профессиональных школ. В течение двух дней поздравления принимали лучшие ученики и учителя.

Первыми заслуженные награды Управления образования Даугавпилсской думы 9 мая получали учащиеся городских школ – лауреаты международных, государственных, региональных и краевых олимпиад, научных конференций, турнира дебатов, музыкальных фестивалей и спортивных соревнований. Без преувеличения можно сказать, что в этот день концертный зал Дома Единства собрал цвет даугавпилсской молодёжи. К наградам были представлены 177 учеников. С учётом учащихся профессиональных школ число лауреатов увеличивается.

Примечательно, что в числе победителей и призёров немало ребят, которые на протяжении года участвовали в нескольких предметных и научных состязаниях и всюду показывали блестящие результаты. Среди них ученик Даугавпилсской Русской средней школы-лицея

Станислав Ефимов – участник трёх олимпиад по точным наукам и учащаяся Даугавпилсской государственной гимназии Арианда Йонане - участница четырёх олимпиад. 4 мая в день празднования восстановления независимости Латвии их успехи самоуправление отметило отдельными наградами.

Кроме Почётных грамот и памятных подарков ребята награждены денежными премиями от самоуправления. Концертом поздравили лауреатов творческие коллективы городских школ и детско-юношеского центра «Яуниба». 10 мая в концертном зале Даугавпилсского университета чествовали учителей, которые взрастили молодые таланты. Наград удостоились 118 наставников нынешних лауреатов и будущих высококлассных специалистов.

Учебный год заканчивается, впереди летние каникулы. Одни будут отдыхать, а других ждёт очередное испытание – экзамены.

Пожелаем им удачи и новых побед в достижении поставленных целей. Вместе с учителями руководители города очень надеются, что своё будущее молодые люди свяжут с Латвией и родным Даугавпилсом.

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