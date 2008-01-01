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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 мая
Всемирный день медицинских сестер
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Инара, Ина, Инарс, Валия / Арсений, Артемий, Василий
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 12 мая 2017 | 08:41
Пятница, 12 мая: снова потеплеет
Днем на всей территории Латвии ожидается небольшая облачность.
Ветер переменного направлений и совсем слабый - от 1 до 3 м/с.
Температура воздуха от 8 до 10-12 градусов тепла.
В Риге весь день будет солнечно и почти безветренно. Температура воздуха составит от -1 до +1, к обеду потеплеет — ожидается от +10 до +12 градусов.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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