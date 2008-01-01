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12 мая

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Новости Латвия | 12 мая 2017 | 08:41

Пятница, 12 мая: снова потеплеет

D-fakti.lv

Днем на всей территории Латвии ожидается небольшая облачность.

Ветер переменного направлений и совсем слабый - от 1 до 3 м/с.
Температура воздуха от 8 до 10-12 градусов тепла.

В Риге весь день будет солнечно и почти безветренно. Температура воздуха составит от -1 до +1, к обеду потеплеет — ожидается от +10 до +12 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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