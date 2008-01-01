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Нынче вы будете много думать о будущем - своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 11 мая 2017 | 12:02
Изучи Даугавписскую крепость
Даугавпилсская крепость - это не только уникальный объект в масштабе города, но и всего мира, поэтому мы должны гордиться тем, что живём рядом с такими значимыми культурно-историческими ценностями! Приглашаем учителей и учащихся освежить свои знания, а также узнать то-нибудь новое о Даугавпилсской крепости, участвуя в занятных и увлекательных экскурсиях!
Специально для школьников мы приготовили 1,5 часовой экскурсионный маршрут, в ходе которого предлагаем:
• осмотр Центра Культуры и информации Даугавпилсской крепости (бывшее водоподъёмное здание), 15-20 минутный рассказ об истории крепости и ознакомление с исторической экспозицией;
• осмотр Николаевских ворот, в ходе которого будет предложено услышать „голос прошлого” – поговорить через шандорные пазы;
• лично выяснить длину и ширину моста у Николаевских ворот – соревнуясь максимально точно измерить его шагами;
• посещение кордегардии 1-го набережного люнета, где будет предложено собрать пазл крепости (можно разделиться на команды и делать это на скорость), осмотр макета крепости, разговор о внутренних и внешних укреплениях крепости и об их значение в защите;
• прогулка по главному валу и рассказ гида о созерцаемом культурно-историческом пейзаже;
• осмотр каземата левого фланка 7-го бастиона или 6-го куртин-люнета, разговор о летучих мышах – о самой большой колонии летучих мышей в Латвии, и как об одном из символов Даувгавпилсской крепости;
• осмотр Порохового склада, в котором представится возможность пройтись по боковой галереи постройки, и самим догадаться для чего нужна такая планировка здания. Так же учащимся будет предложена возможность ощутить себя в роле артиллериста, выстрелив самим из воздушной пушки;
• осмотр старейшего каменного строения Даугавпилса – Иезуитского коллегиума, и рассказ о кафедральном соборе крепости.
Школьным группам на 1,5 часовую экскурсию предлагаем следующие цены:
Группе до 10 человек 11.00 EUR;
Группе до 20 человек 17.00 EUR;
Группе до 30 человек 24.00 EUR;
Группе до 40 человек 30.00 EUR;
Группе до 50 человек 38.00 EUR;
Экскурсии также можно заказать на латышском и английском языках.
Записаться на экскурсию можно по телефону Центра Культуры и информации Даугавпилсской крепости:
+371 65424043 или +37128686331
и по телефону центра туризма Даугавпилса:
+371 65422818 vai +37126444810
До встречи в Даугавпилсской крепости!
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
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