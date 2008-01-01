Вечеринка по случаю открытия велосезона в лобби-баре

Новости Общество | 11 мая 2017 | 12:01

Пресс-фото Пресс-фото

13 мая в 16:00 приглашаем всех активных и тех, кто пока ещё только в мыслях активный, расшевелить вело-весну!

На протяжении всего вечера команда «Velodvinsk» ознакомит Вас с различными организациями, которые активно популизируют активный образ жизни в городе Даугавпилс. Среди гостей будут представители таких фирм и организаций, как “Esi pirmais!”, “Stop Time Dance Studio”, “Santa DIpalestra”, “Soljanka”, парк приключений «Тарзан» и многие другие, которые не могут сидеть на месте! DJ с зажигательной музыкой, «здоровые» и согревающие коктейли, замечательная компания, сюрпризы - все это и многое другое Вас ждёт на мероприятии открытия велосезона «На пути к здоровью!»

Приходите на вечеринку с фруктами или овощами в кармане, потому что потом всё это будет доставлено питомцам Латгальского зоопарка, чтобы и у них было ощущение праздника!

visitdaugavpils.lv