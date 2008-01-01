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Нынче вы будете много думать о будущем - своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Общество | 11 мая 2017 | 11:54
В Даугавпилсе пройдет фестиваль фильмов из Северных стран
В завершении учебного года, с 22 до 26 мая 2017 года, посольства Северной Европы приглашают детей и подростков на фестиваль фильмов Северных стран в Даугавпилсе. Фильмы будут продемонстрированы в 308 аудитории Даугавпилсского Университета, по адресу улица Виенибас 13, Даугавпилс. Вход на все сеансы бесплатный.
Программа фильмов разнообразная и в нее включено 12 фильмов, которые были сняты в Северных странах на последний год. Дети из детских садов и младших классов приглашаются на сеансы шведских и датских анимационных фильмов, в свою очередь детям школьного возраста предлагается фильмы, созданные по играм и короткомертажки из Швеции, Норвегии и Дании. Так же в программу включены два документальных фильма, которые в увлекательном виде познакомят и детей и ребят постарше с Финской природой.
Фильмы будут показаны на оригинальных языках с переводом на латышский язык. Посещение сеансов бесплатное, подать заявку можно написать на nordkino@inbox.lv или позвонив по телефону 26902683. Подробнее о программе фильмов на https://du.lv/ziemelvalstu-filmu-festivals-berniem-un-jauniesiem-daugavpils-universitate/
Фестиваль фильмов для детей и подростков в Даугавпилсе организуют: Датское посольство, Датский Культурный институт, Норвежское посольство, Финское посольство и Шведское посольство в сотрудничестве с Даугавпилсским Университетом, Норфежским институтом Фильмов и Шведским институтом.
Даугавпилсская городская дума
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