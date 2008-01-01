Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

11 мая

Именины:
Кармена, Манфредс, Милда / Виталий, Зенон, Кирилл, Максим

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Нынче вы будете много думать о будущем - своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
2 .. 4 C
День
7 .. 9 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы

3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Автобусы и трамваи {145}

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. 43% жителей против поспешного введения евро

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

10. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 11 мая 2017 | 11:54

В Даугавпилсе пройдет фестиваль фильмов из Северных стран

Пресс-фото

В завершении учебного года, с 22 до 26 мая 2017 года, посольства Северной Европы приглашают детей и подростков на фестиваль фильмов Северных стран в Даугавпилсе. Фильмы будут продемонстрированы в 308 аудитории Даугавпилсского Университета, по адресу улица Виенибас 13, Даугавпилс. Вход на все сеансы бесплатный.

Программа фильмов разнообразная и в нее включено 12 фильмов, которые были сняты в Северных странах на последний год. Дети из детских садов и младших классов приглашаются на сеансы шведских и датских анимационных фильмов, в свою очередь детям школьного возраста предлагается фильмы, созданные по играм и короткомертажки из Швеции, Норвегии и Дании. Так же в программу включены два документальных фильма, которые в увлекательном виде познакомят и детей и ребят постарше с Финской природой.

Фильмы будут показаны на оригинальных языках с переводом на латышский язык. Посещение сеансов бесплатное, подать заявку можно написать на nordkino@inbox.lv или позвонив по телефону 26902683. Подробнее о программе фильмов на https://du.lv/ziemelvalstu-filmu-festivals-berniem-un-jauniesiem-daugavpils-universitate/

Фестиваль фильмов для детей и подростков в Даугавпилсе организуют: Датское посольство, Датский Культурный институт, Норвежское посольство, Финское посольство и Шведское посольство в сотрудничестве с Даугавпилсским Университетом, Норфежским институтом Фильмов и Шведским институтом.

Даугавпилсская городская дума

Добавить комментарий

 