В Даугавпилсе пройдет фестиваль фильмов из Северных стран

Новости Общество | 11 мая 2017 | 11:54

Пресс-фото Пресс-фото

В завершении учебного года, с 22 до 26 мая 2017 года, посольства Северной Европы приглашают детей и подростков на фестиваль фильмов Северных стран в Даугавпилсе. Фильмы будут продемонстрированы в 308 аудитории Даугавпилсского Университета, по адресу улица Виенибас 13, Даугавпилс. Вход на все сеансы бесплатный.

Программа фильмов разнообразная и в нее включено 12 фильмов, которые были сняты в Северных странах на последний год. Дети из детских садов и младших классов приглашаются на сеансы шведских и датских анимационных фильмов, в свою очередь детям школьного возраста предлагается фильмы, созданные по играм и короткомертажки из Швеции, Норвегии и Дании. Так же в программу включены два документальных фильма, которые в увлекательном виде познакомят и детей и ребят постарше с Финской природой.

Фильмы будут показаны на оригинальных языках с переводом на латышский язык. Посещение сеансов бесплатное, подать заявку можно написать на nordkino@inbox.lv или позвонив по телефону 26902683. Подробнее о программе фильмов на https://du.lv/ziemelvalstu-filmu-festivals-berniem-un-jauniesiem-daugavpils-universitate/

Фестиваль фильмов для детей и подростков в Даугавпилсе организуют: Датское посольство, Датский Культурный институт, Норвежское посольство, Финское посольство и Шведское посольство в сотрудничестве с Даугавпилсским Университетом, Норфежским институтом Фильмов и Шведским институтом.

Даугавпилсская городская дума