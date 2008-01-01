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Новости Общество | 11 мая 2017 | 11:25
Участники дебатов из 7-9-х классов хотят больше заниматься спортом в школе
В Даугавпилсской государственной гимназии состоялся Латгальский региональный весенний турнир по дебатам для 7-9-х классов. 3-е место заняли участники команды клуба дебатов «Сигма» Краславской средней школы «Варавиксне» - Карина Курица, Карина Волковича и Эрнест Янчевский (тренер В. Пурпиша).
Юные участники дебатов обсуждали вопрос о том, должны или не должны ученики 5-9-х классов школ Латвии посещать урок спорта 3 раза в неделю.
«Спорт» - это простое слово, однако оно связано с множеством действий и процессов. Во всем мире спорт считается позитивной силой, которая включает в себя различные виды деятельности, опыт, обучение. Спорт и физическая активность играют важную роль для досуга молодежи. Они влияют на нормальный рост, психологическое развитие и благополучие ребенка, обеспечивают энергетический баланс между съеденной пищей и потраченной энергией, влияют на состояние костной ткани, мышечную силу и гибкость. Спорт - это достижение важных целей, которые влияют на моральные и социальные ценности, это также общение и самовыражение. Школьники считают, что физическим упражнениям надо уделять больше времени, поэтому двух уроков спорта в неделю, что определено нынешними нормативами, недостаточно. Участники дебатов отметили, что во время занятий спортом учащиеся получают травмы, а школьная инфраструктура не соответствует современным требованиям к уроку спорта (нехватка помещений и инвентаря наблюдается во многих школах Латвии), уроки спорта проходят скучно, поэтому ученики не посещают уроки. Школьники рассуждали также о том, улучшится ли состояние здоровья учеников, если ввести третий урок спорта, и пришли к выводу, что этот третий урок необходим, даже несмотря на то, что учебный год будет продлен на несколько недель.
Огромное спасибо тренерам/судьям – Инесе Валтере, Лидии Даниловой, Зое Витковской, Иеве Пурмале, Виктории Наливайко, Валентине Пурпише - за подготовку учеников к дебатам и судейство. Тренеры/судьи пришли к выводу, что участники дебатов из 7-9-х классов показали отличные умения дебатировать, делать выводы, выстраивать логическую цепочку событий.
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