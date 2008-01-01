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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 11 мая 2017 | 11:15

Приглашаем присоеденится к шествию Новорожденных

Daugavpils.lv

И снова приблизился день рождения нашего любимого города Даугавилса – 2017. Во время этого года в ваших семьях было долгожданное пополнение, но для города – это гордость за свое будущее.

Мы приглашаем Вас, новые даугавпилчане, вместе с родителями, братишками и сестрёнками участвовать в городском праздничном мероприятие – шествие Новорожденных, которое состоится 10 июня 2017 года в 13.00 (сбор в 12.30 в начале улицы Ригас). Так, мы все вместе сможем поздравить Даугавпилс с днём рождения.

Подайте заявку по эл. почте dzimt@daugavpils.lv или по телефонам 65476777, 65425515, 29477790.
 

D-fakti

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