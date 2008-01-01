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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Общество | 11 мая 2017 | 11:15
Приглашаем присоеденится к шествию Новорожденных
И снова приблизился день рождения нашего любимого города Даугавилса – 2017. Во время этого года в ваших семьях было долгожданное пополнение, но для города – это гордость за свое будущее.
Мы приглашаем Вас, новые даугавпилчане, вместе с родителями, братишками и сестрёнками участвовать в городском праздничном мероприятие – шествие Новорожденных, которое состоится 10 июня 2017 года в 13.00 (сбор в 12.30 в начале улицы Ригас). Так, мы все вместе сможем поздравить Даугавпилс с днём рождения.
Подайте заявку по эл. почте dzimt@daugavpils.lv или по телефонам 65476777, 65425515, 29477790.
D-fakti
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