Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

11 мая

Именины:
Кармена, Манфредс, Милда / Виталий, Зенон, Кирилл, Максим

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
2 .. 4 C
День
7 .. 9 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы

3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Автобусы и трамваи {145}

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. 43% жителей против поспешного введения евро

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

10. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 11 мая 2017 | 10:36

В гостинице “Park Hotel Latgola” появилась услуга по прокату велосипедов

visitdaugavpils.lv

Для любителей активного отдыха коллектив гостиницы «Park Hotel Latgola» в сотрудничестве с командой «VELODVINSK» подготовил новое предложение о том, как узнать Даугавпилс!

С 10 мая как для гостей города Даугавпилс, так и его жителей доступны услуги по прокату велосипедов в самом центре города. Вам нужно только заранее связаться с администраторами по телефону +371 65404900 или по электронной почте: reception@hotellatgola.lv (link sends e-mail) и наши замечательные девочки позаботятся о том, чтобы в определенный день и время велосипед был в Вашем распоряжении. А дальше – свобода выбора: вы можете прокатиться и ознакомиться с городом, взяв велосипед на пару часов, или отправиться в более продолжительное путешествие на целый день*.

Более подробную информацию можно получить в отделе резервации и приема гостей.

* Прокат велосипедов- стоимость услуги: 1 час - 2,50 €, 1 день (8:00 – 21:00) - 8,00 €.

visitdaugavpils.lv

Добавить комментарий

 