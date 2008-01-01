В гостинице “Park Hotel Latgola” появилась услуга по прокату велосипедов

Новости Общество | 11 мая 2017 | 10:36

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Для любителей активного отдыха коллектив гостиницы «Park Hotel Latgola» в сотрудничестве с командой «VELODVINSK» подготовил новое предложение о том, как узнать Даугавпилс!

С 10 мая как для гостей города Даугавпилс, так и его жителей доступны услуги по прокату велосипедов в самом центре города. Вам нужно только заранее связаться с администраторами по телефону +371 65404900 или по электронной почте: reception@hotellatgola.lv (link sends e-mail) и наши замечательные девочки позаботятся о том, чтобы в определенный день и время велосипед был в Вашем распоряжении. А дальше – свобода выбора: вы можете прокатиться и ознакомиться с городом, взяв велосипед на пару часов, или отправиться в более продолжительное путешествие на целый день*.

Более подробную информацию можно получить в отделе резервации и приема гостей.



* Прокат велосипедов- стоимость услуги: 1 час - 2,50 €, 1 день (8:00 – 21:00) - 8,00 €.

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