Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

11 мая

Именины:
Кармена, Манфредс, Милда / Виталий, Зенон, Кирилл, Максим

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
2 .. 4 C
День
7 .. 9 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы

3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

5. Автобусы и трамваи {145}

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. 43% жителей против поспешного введения евро

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

10. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Латвия | 11 мая 2017 | 10:15

Эра низких тарифов в телекоммуникации пришла к концу

Shutterstock

Эра низких тарифов в телекоммуникации пришла к концу, на рост цен влияет не только отмена роуминга, но и стремительно развивающиеся технологии, отметил в интервью газете Latvijas Avīze инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис.

«В настоящий момент в Латвии мобильная связь действительно дешёвая. В своё время, чтобы выйти на рынок, Bite пришлось стартовать с низких цен», - напомнил Рунгайнис.

«Другие игроки были вынуждены приспосабливаться, но «толкотня» с ценами себя исчерпала, когда операторы стали интенсивно развивать современные сети передачи данных. Для развития тарифы оказались слишком низкими», - пояснил эксперт.

Напомним, что уже несколько месяцев назад все три крупных оператора мобильной связи предупредили о повышении расценок, сославшись на расширение линейки услуг и отмена роуминга внутри Европейского союза с 15 июня текущего года.

DELFI

Добавить комментарий

 