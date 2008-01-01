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Новости Латвия | 11 мая 2017 | 10:15
Эра низких тарифов в телекоммуникации пришла к концу
Эра низких тарифов в телекоммуникации пришла к концу, на рост цен влияет не только отмена роуминга, но и стремительно развивающиеся технологии, отметил в интервью газете Latvijas Avīze инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис.
«В настоящий момент в Латвии мобильная связь действительно дешёвая. В своё время, чтобы выйти на рынок, Bite пришлось стартовать с низких цен», - напомнил Рунгайнис.
«Другие игроки были вынуждены приспосабливаться, но «толкотня» с ценами себя исчерпала, когда операторы стали интенсивно развивать современные сети передачи данных. Для развития тарифы оказались слишком низкими», - пояснил эксперт.
Напомним, что уже несколько месяцев назад все три крупных оператора мобильной связи предупредили о повышении расценок, сославшись на расширение линейки услуг и отмена роуминга внутри Европейского союза с 15 июня текущего года.
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