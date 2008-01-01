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Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.

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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 11 мая 2017 | 10:13

В Ругелях будет прекращена подача горячей воды

D-fakti.lv

В связи с гидравлической проверкой теплосетей и плановым ремонтам с 15 мая 2017 года 00:00 до 16 мая 16:00 булет прекращена подача горячей воды, для жителей микрорайона Ругели.

Администрация AS „Daugavpils Siltumtīkli” приносит жителям свои извинения за предоставленные неудобства.

D-fakti.lv

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