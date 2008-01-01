В Ругелях будет прекращена подача горячей воды

Стрелец

23 ноября

- 21 декабря

Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.