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Новости Общество | 11 мая 2017 | 09:56

Taxify теперь будет доступен и в Даугавпилсе

Пресс-фото

С 15 мая 2017 года в Даугавпилсе будет доступна мобильная аппликация для вызова такси Taxify. Решение связанно с планами предприятия, для дальнейшего его развития и предложением использовать мобильную платформу не только в столице, но и в других регионах Латвии.

Сначала в Даугавпилсе будут доступны 5 лицензированных такси: 3 Renault Scenic и Renault Megane. Все 5 автомобилей оборудованы детскими авто-креслами.

Услуги Taxify будут не только удобными, в чем уже убедились существующие пользователи, но и вполне конкурентноспособными: посадка 1.19 евро, цена за километр 0.49 евро/км, ожидание 0.07 евро в минуту. 

Даугавпилс второй город по величине в Латвии и девятый в Странах Балтии. На данный момент в городе работают 80 лицензированных перевозчиков, и это второй по величине показатель в стране. Количество клиентов Taxify в Риге стремительно растет каждый месяц, поэтому распространение программы на другие города, является логическим шагом. Беря во внимание активность и отзывы клиентов, предлагая услуги в Даугавпилсе, Taxify оценит возможность в ближайшие месяца предложить свои услуги и в других городах Латвии.

Для всех новых клиентов будет предусмотрена ознакомительная кампания, например, всем новым пользователям, будет предоставлена первая бесплатная поездка стоимостью 5 евро используя код DAUGAVPILS. Чтобы использовать бесплатную поездку, в аппликации как платежное средство нужно использовать платежную карту.

D-fakti.lv

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