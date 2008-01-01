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Новости Общество | 11 мая 2017 | 09:39

В Даугавпилсе пройдет прямая трансляция конференции Google

Google Developer Group Daugavpils

17 мая 2017 года с 19:20 по 22:00 в Artilērijas pagrabi пройдет уникальное для Даугавпила событие — прямая трансляция конференции Google I/О.

Google I/O это ежегодная конференция про технологии, которую проводит компания Google в Сан-Франциско. На Google I/O проходит множество презентаций новых технологий, сервисов и платформ. Например, в прошлом году были анонсированы Android N, платформа для виртуальной реальности Daydream VR, голосовой помощник Google Assistant и др.
В этом году конференция пройдет с 17 по 19 мая. Какие новости из мира технологий принесёт Google I/O в этом году пока остаётся неизвестным.

Прямая трансляция, которая будет организована в Даугавпилсе 17 мая, покажет самые главные новости от Google, аннонсируемые в этом году. Трансляция пройдет под брендом Google I/O Extended Daugavpils и она официально зарегистрирована на сайте. Мероприятие организует Google Developer Group Daugavpils— платформа для образования и общения для тех, кто имеет страсть к технологиям.

Все участники Google I/O Extended получат не только возможность узнать самую актуальную информацию из конференции, но и поучаствуют в телемосте (видео звонке) Даугавпилс - Сан Франциско - Рига, а также получат различные сувениры Google I/O (майки, наклейки и т.д).

Вход на мероприятие свободный. Регистрация участников проходит по ссылке.

Google Developer Group Daugavpils

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