Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
11 мая
Именины:
Кармена, Манфредс, Милда / Виталий, Зенон, Кирилл, Максим
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0882 ()
|GBP
|0.8398 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|62.9593 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы
3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Автобусы и трамваи {145}
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. 43% жителей против поспешного введения евро
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
10. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 11 мая 2017 | 09:39
В Даугавпилсе пройдет прямая трансляция конференции Google
17 мая 2017 года с 19:20 по 22:00 в Artilērijas pagrabi пройдет уникальное для Даугавпила событие — прямая трансляция конференции Google I/О.
Google I/O это ежегодная конференция про технологии, которую проводит компания Google в Сан-Франциско. На Google I/O проходит множество презентаций новых технологий, сервисов и платформ. Например, в прошлом году были анонсированы Android N, платформа для виртуальной реальности Daydream VR, голосовой помощник Google Assistant и др.
В этом году конференция пройдет с 17 по 19 мая. Какие новости из мира технологий принесёт Google I/O в этом году пока остаётся неизвестным.
Прямая трансляция, которая будет организована в Даугавпилсе 17 мая, покажет самые главные новости от Google, аннонсируемые в этом году. Трансляция пройдет под брендом Google I/O Extended Daugavpils и она официально зарегистрирована на сайте. Мероприятие организует Google Developer Group Daugavpils— платформа для образования и общения для тех, кто имеет страсть к технологиям.
Все участники Google I/O Extended получат не только возможность узнать самую актуальную информацию из конференции, но и поучаствуют в телемосте (видео звонке) Даугавпилс - Сан Франциско - Рига, а также получат различные сувениры Google I/O (майки, наклейки и т.д).
Вход на мероприятие свободный. Регистрация участников проходит по ссылке.
Google Developer Group Daugavpils
Добавить комментарий