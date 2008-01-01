Даугавпилчанин получил Орден Трех Звезд

Новости Общество | 11 мая 2017 | 09:04

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Среди 68 получивших Орден Трех Звезд из рук президента в Рижском замке был и представитель Даугавпилса - доктор медицины, хирург-онколог Мурман Ратиани. Поздравить коллегу с высокой наградой в конференц-зале Даугавпилсской региональной больницы собрались врачи и медсестры, представители администрации и акционеров лечебного учреждения.

В далеком 1972 году Мурман Ратиани закончил Медицинский институт в Тбилиси, а с 1975 года спасает больных в ставшем родным Даугавпилсе. На счету Ратиани две докторские диссертации: по лечению рака желудка и молочной железы, однако, как хирург старого поколения он оперирует все. Часто приходиться делать операции нигде не описанные, поэтому методику придумывает сам, благо большой клинический опыт помогает с честью выходить из самых трудных ситуаций.

Свой опыт Ратиани передаёт и молодым врачам. Среди учеников его сыновья: старший Спартак, уже опытный хирург-онколог, работающий вместе с отцом в одном отделении, и младший – Илья, проходящий резидентуру по хирургии в нашей клинике. Как учитель, Ратиани-старший требовательный и строгий. В отношении сыновей требований больше, оно и понятно, на кону – авторитет отца и фамилии.

Кажется, в родном отделении его любят все: и сестры, для которых Ратиани беспрекословный авторитет и больные, для которых он надежда на выздоровление. На обходе он сосредоточен и предельно корректен со всеми, а пациенты всегда с нетерпением ждут его прихода и непременных слов: «Здравствуйте, будем жить!»

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