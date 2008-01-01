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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

11 мая

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Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Латвия | 11 мая 2017 | 08:43

Четверг, 11 мая: дождливо

D-fakti.lv

Днем небо немного затянется облаками и на большей части страны пройдет дождь и мокрый снег.

Столбик термометра будет на отметке от 5 до 8 градусов тепла.

Ветер весь день будет слабым - от 1 до 6 м/с.

В столице во второй половине дня появится небольшая облачность. Максимально потеплеет до +7.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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