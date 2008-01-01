Четверг, 11 мая: дождливо

Водолей

21 января

- 18 февраля

Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.