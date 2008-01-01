Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
11 мая
Именины:
Кармена, Манфредс, Милда / Виталий, Зенон, Кирилл, Максим
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0888 ()
|GBP
|0.843 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.4665 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина
20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...
2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы
3. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}
5. Автобусы и трамваи {145}
6. Кто поможет бездомному Антону? {3}
7. 43% жителей против поспешного введения евро
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}
10. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 11 мая 2017 | 08:43
Четверг, 11 мая: дождливо
Днем небо немного затянется облаками и на большей части страны пройдет дождь и мокрый снег.
Столбик термометра будет на отметке от 5 до 8 градусов тепла.
Ветер весь день будет слабым - от 1 до 6 м/с.
В столице во второй половине дня появится небольшая облачность. Максимально потеплеет до +7.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
Добавить комментарий