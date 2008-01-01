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Не соглашайтесь сегодня заниматься делом, которое вам попытаются навязать против вашего желания. Отговорку всегда можно найти, а голос совести не всегда прав, вы можете принести гораздо больше пользы в другом месте.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 10 мая 2017 | 12:30

Стань добровольцем в Ночь музеев – 2017

Daugavpils.lv

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей приглашает добровольцев, принять участие в мероприятии – Ночь музеев 2017.

Приглашаем присоединиться 10 юношей и девушек. У тебя будет возможность творчески поработать, быть в самом центре событий и получить незабываемые эмоции, приняв участие в создании фантастического мероприятия.

Подай заявку до среды, 17 мая 2017 года.

Твоя помощь будет необходима 20 мая с 18:00 до 00:00.

Если ты заинтересован и ты старше 16 лет, тогда звони по телефону 20203713 или пиши на почту natalja.ivanova@daugavpils.lv с отметкой „Brīvprātīgais muzeju naktī”, указав имя, фамилию, год рождения, эл. почту и контактный телефон.

D-fakti.lv

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