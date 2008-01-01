Хочешь новых впечатлений? Попробуй учиться на бегу

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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 мая 2017 | 12:17
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Организатор: Информационный центр Europe Direct в Даугавпилсе, проект со- финансирует Европейский союз.
Мероприятие происходит в рамках выставки «Возможности образования 2017» в Даугавпилсе.
EUROPE DIRECT
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