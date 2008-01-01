Хочешь новых впечатлений? Попробуй учиться на бегу

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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Общество | 10 мая 2017 | 12:17

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Мероприятие происходит в рамках выставки «Возможности образования 2017» в Даугавпилсе.

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