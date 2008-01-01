Хочешь новых впечатлений? Попробуй учиться на бегу

Новости Общество | 10 мая 2017 | 12:17

EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT

Приходи 13 мая 2017 года с 10:00 до 16:00 по адресу Гимназияс 46, «Парк Хотел Латгола» и участвуй в «Марафоне знаний»!

Получи карту, преодолей препятствия, скрести пальцы на удачу и получи в подарок Самокат. Больше информации ищи на WWW.EDIC.LV

Организатор: Информационный центр Europe Direct в Даугавпилсе, проект со- финансирует Европейский союз.

Мероприятие происходит в рамках выставки «Возможности образования 2017» в Даугавпилсе.

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