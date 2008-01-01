Учителям чемпионата ZZ вручат подарки

Новости Латвия | 10 мая 2017 | 12:04

Пресс-фото Пресс-фото

Бирштонас это не только отличный курортный городок недалеко от Каунаса, который находится на правом берегу реки Немуна, но так же город известен в Балтии благодаря лечебной грязи. Здесь находится множество источников минеральной воды, расположено множество санаториев и SPA центров, парков и мест для спокойного отдыха. Расслабляющие выходные в Бирштонас станут подарком для пяти учителей чемпионата ZZ, которых мы выберем вместе с нашим партнером «Lieliska dāvana» из числа тех учителей кто подали заявки на участие в чемпионате, сделали домашнее задание и участвовали в полуфиналах. Счастливых победителей объявят 27 мая 2017 года на Фестивале ZZ в Юрмале.

Пятеро учителей – по одному из каждого региона – смогут насладится двухдневным отдыхом в Бирштонсе, посетить лечебные процедуры , а так же просто отдохнуть после проведенного учебного года. Учителя сами смогут выбрать время, когда насладится приятным и спокойным отдыхом.

«Работа учителя не проста, постоянно отдаешь часть своей энергии, делишсья знаниями, вкладываешь сердце и душу в каждого ученика. Не просто создать дружную и сплоченную среду в классе, но именно такие классы участвуют в чемпионате ZZ и достигают успехов. Мы очень благодарны учителям за их ежедневный труд и этим подарком хотим обратить внимание на то, какую важную работу они совершают каждый день» рассказывает Лиене Строде, управляющая маркетинга и проектов «Lieliska dāvana».

Напоминаем, что учителя которые получат двухдневный отдых в Бирштонас, будут избраны из числа тех учителей, кто подали заявки своих классов на участие в 11 сезоне чемпионата ZZ и сделали домашнее задание игр этого года. Приз будет выдан одному учителю в каждом регионе – Латгале, Видземе, Земгале, Курземе, и Рижсском регионе.

Подробная информация:

Юлия Васильева, специалист чемпионата ZZ

Электронная почта: julija.vasiljeva@zzcempionats.lv

Телефон: 29413906

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