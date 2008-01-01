Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

10 мая

Именины:
Майя, Пайя / Георгий, Иван, Семён, Степан

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но и слишком усердствовать тоже не стоит.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
.. -2 C
Утро
2 .. 4 C
День
6 .. 8 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

20 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список партии « ...

2. Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

4. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

5. Кто поможет бездомному Антону? {3}

6. Автобусы и трамваи {145}

7. 43% жителей против поспешного введения евро

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

10. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Латвия | 10 мая 2017 | 12:04

Учителям чемпионата ZZ вручат подарки

Пресс-фото

Бирштонас это не только отличный курортный городок недалеко от Каунаса, который находится на правом берегу реки Немуна, но так же город известен в Балтии благодаря лечебной грязи. Здесь находится множество источников минеральной воды, расположено множество санаториев и SPA центров, парков и мест для спокойного отдыха. Расслабляющие выходные в Бирштонас станут подарком для пяти учителей чемпионата ZZ, которых мы выберем вместе с нашим партнером «Lieliska dāvana» из числа тех учителей кто подали заявки на участие в чемпионате, сделали домашнее задание и участвовали в полуфиналах. Счастливых победителей объявят 27 мая 2017 года на Фестивале ZZ в Юрмале.

Пятеро учителей – по одному из каждого региона – смогут насладится двухдневным отдыхом в Бирштонсе, посетить лечебные процедуры , а так же просто отдохнуть после проведенного учебного года. Учителя сами смогут выбрать время, когда насладится приятным и спокойным отдыхом.

«Работа учителя не проста, постоянно отдаешь часть своей энергии, делишсья знаниями, вкладываешь сердце и душу в каждого ученика. Не просто создать дружную и сплоченную среду в классе, но именно такие классы участвуют в чемпионате ZZ и достигают успехов. Мы очень благодарны учителям за их ежедневный труд и этим подарком хотим обратить внимание на то, какую важную работу они совершают каждый день» рассказывает Лиене Строде, управляющая маркетинга и проектов «Lieliska dāvana».

Напоминаем, что учителя которые получат двухдневный отдых в Бирштонас, будут избраны из числа тех учителей, кто подали заявки своих классов на участие в 11 сезоне чемпионата ZZ и сделали домашнее задание игр этого года. Приз будет выдан одному учителю в каждом регионе – Латгале, Видземе, Земгале, Курземе, и Рижсском регионе.

Подробная информация:
Юлия Васильева, специалист чемпионата ZZ
Электронная почта: julija.vasiljeva@zzcempionats.lv
Телефон: 29413906

D-fakti

Добавить комментарий

 