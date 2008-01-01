В день открытия парка <<Тарзан>>, на Стропском озере поднимут Синий флаг

Новости Общество | 10 мая 2017 | 11:47

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12 мая 2017 года Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи Даугавпилсской думы приглашает всех желающих на праздник поднятия Синего флага, который состоится в 14:30 на Центральном пляже и в 14:45 на пляже „Stropu vilnis”.

В 15:00 состоится открытие парка приключений <<Тарзан>>, где ко всем присутствующим обратятся владелец SIA „Tarzāns” Иварс Циагунс и первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинскис, так же особые выступления приготовили общества „Ielu vingrošana” un „Z LifeEnergy”.

Ждем всех горожан и гостей города на Центральном пляже озера Стропы и на пляже „Stropu vilnis” уже в эту пятницу, 12 мая.

D-fakti.lv