8 мая даугавпилчане почтили память жертв нацизма

Новости Общество | 10 мая 2017 | 11:16

D-fakti.lv D-fakti.lv

Памятные мероприятия начались утром 8 мая 2017 года возложением венков и цветов на мемориале в парке Дубровина, где покоятся останки освободителей Даугавпилса. В церемонии участвовали руководители города, депутаты Даугавпилсского самоуправления, главы Генеральных консульств России и Беларуси, участники Второй мировой войны, представители общественности. 8 мая в Европе признан днём разгрома нацизма и памяти жертв самых кровопролитных боёв ХХ века.

В этот день мы отдаём дань памяти тем, кто 72 года назад ценой своей жизни освободил мир от фашизма. Война не обошла стороной ни одну семью, поэтому в этот скорбный день одни вспоминают бойцов трудового фронта, другие однополчан, а третьи - родных. Важно, чтобы никто не был забыт.

Даугавпилсу военное лихолетье принесло горе и огромные потери. За годы войны город был разрушен на 70%, особенно пострадала центральная его часть. В 1940 году численность населения превышала 51 тысячу человек, а в 1944 она сократилась до 15 тысяч. 8 мая 1945 года в Германии был подписан Акт о безоговорочной капитуляции. Именно это историческое событие послужило основой создания Организации Объединённых Наций, призванной избавить мир от последствий войны и напомнить всему человечеству, что подобное не должно повториться. Руководство Даугавпилса уделяет большое внимание содержанию воинских захоронений в надлежащем порядке. В этом ему активно помогают общественные организации.

В течение дня участники церемонии посетили все солдатские захоронения, возложили цветы к могилам павших в годы Второй мировой войны, а на Братском кладбище священнослужители совершили поминальное богослужение.

daugavpils.lv