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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 мая 2017 | 11:12
Форум народов впервые состоялся в Даугавпилсе
Латвия уже начинает праздновать 100-летний юбилей. Одним из важных событий стал Форум народов, который посвящен 100-летию Латгальского конгресса. Весной 1917-го года было принято историческое решение об объединении Курземе, Видземе и Латгале, и это стало одним из важных шагов на пути к независимому государству. В Даугавпилсе Народный форум проходил в Доме Единства и на площади Единства, что, конечно, символично.
Выступающие говорили не только об истории, но и о том, каким образом объединить все народы, создать единое гражданское общество. Как подчеркнул в своей речи президент Раймонд Вейонис, Даугавпилс, где люди не делят друг друга на своих и чужих, может служить примером подлинной интеграции. На ход истории повлиял именно единый латвийский народ: латыши, русские, поляки, евреи, украинцы, белорусы и многие другие народности, которые захотели жить в свободной стране. Именно в Даугавпилсе президент призвал жителей Латвии активнее становиться полноправными гражданами. Он выдвинул новую инициативу.
- Я уверен, что пришло время присваивать статус граждан детям, родившимся в Латвии. А если родители не хотят ребенку латвийского гражданства, то они будут писать заявление об отказе, но с обоснованием: почему они не хотят соблюсти права ребенка, - сказал Раймонд Вейонис.
По словам министра культуры Даце Мелбарде, активность организаций национальных меньшинств Латвии очень высока, к их многочисленным предложениям прислушиваются и воплощают их в жизнь.
Мэр Даугавпилса Янис Лачплесис в своем выступлении подчеркнул, что если кто-то в очередной раз напишет статью или сделает фильм про то, что в приграничном городе все замерло в ожидании неких вежливых зеленых человечков, - не верьте. Реальные проблемы совсем иные. Даугавпилс – это город-труженик, это город строителей и рабочих. Нужна политическая воля и решения для развития производства в регионе. Первые шаги уже сделаны, например, создана Латгальская специальная экономическая зона с налоговыми льготами для предпринимателей. Но нужно идти дальше, поднимать экономику. Об истории города и его экономическом потенциале говорили и во время научных чтений.
Русское вещание Латвийского телевидения в течение трех часов вело из Даугавпилса прямой репортаж. На празднике можно было почувствовать особую дружелюбную атмосферу нашего города. Национально-культурные общества накрыли столы белыми скатертями и угощали всех желающих своими национальными блюдами. Гости попробовали и латгальскую «шмаковку», и украинские вареники, и еврейский форшмак.
Концерт «Танго над городом» был посвящен уроженцу Даугавпилса, композитору Оскару Строку. Выступали Даугавпилсский оркестр аккордеонистов, солисты Латвийской национальной оперы Илона Багеле и Рихард Мачановский.
В этот же день в Слободке возле памятника польским солдатам все вместе – руководители страны и города, представители национально-культурных обществ, все желающие, посадили дубовую рощу.
В следующем году Форум народов пройдет в Рижском замке.
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