В Латгалии произошло 5 аварий, в каждой есть пострадавшие

Новости Происшествия | 10 мая 2017 | 10:59

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Как сообщила инспектор Латгальского регионального управления Государственной полиции Анастасия Лайзане, за минувшие выходные в периоде с 4 по 6 мая 2017 года, в Латгалии и Даугавпилсе произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Стоит отметить, что в каждом ДТП есть пострадавшие.

4 мая 2017 года в 22:10 в Резекненском крае, Малтская волость, водитель, молодая девушка 1998 г.р. управляя автомобилем BMW, съехала с проезжей части и врезалась в бетонный столб, в результате чего машина перевернулась. С места аварии в больницу были доставлены водитель и три несовершеннолетних парня 2001 и 2003 г.р. Все четверо получили различные травмы. Для расследования аварии начат криминальный процесс.

5 мая, после обеда, В Даугавпилсе на прекрестке улиц Ятниеку и Лиепаяс, женщина, управляя автомобилем VW, не пропустила движущийся по главной дороге Hyundai. В аварии пострадал водитель VW, но к счастью его жизни ничего не угрожает.

6 мая, ночью около 3:00, в Шедерской волости произошло столкновение двух автомобилей Volvo. С места аварии в больницу были доставлены два человека – мужчина 1987 г.р. и женщина 1998 г.р. Полиция ведет расследование, выясняет обстоятельства аварии и личности водителей, которые в момент ДТП находились за рулем.

В тот же день, 6 мая, в 16:00 на трассе Балви – Верпулёва, мужчина 1995 г.р. управляя автомобилем Ford, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадал водитель и два пассажира – парень 200 г.р. и девушка 1999 г.р. Пассажиры были доставлены в больницу, а водителю мед. Помощь была оказана на месте.

В свою очередь в понедельник, 8 мая, после обеда, В Даугавпилсе, на улице Виестура, водитель автобуса Solaris сбил пешехода, который передвигался в неположенном месте по проезжей части стоянки. Женщина, 1972 г.р. была доставлена в больницу.

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