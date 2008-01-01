В ГКПО пройдут соревнования кинологов

Новости Латвия | 10 мая 2017 | 09:41

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С 10 по 13 мая 2017 года в Государственном колледже пограничной охраны (ГКПО) пройдут уже традиционные соревнования кинологов с участием служебных собак.

На данный момент для участия в соревнованиях заявку подали 64 участника – 27 команд и 9 кинологов, которые будут стартовать отдельно.

Достижения кинологов будут оценены как индивидуально, так и среди команд.

Цель соревнований - совершенствовать профессиональное мастерство кинологов и служебных собак, поощрять обмен практическим опытом между кинологами Латвии и кинологами других стран, повышать квалификацию и укреплять международное сотрудничество между кинологическими службами таможни в борьбе с контрабандой табачных и наркотических изделий, а также поиск следов, взрывчатых веществ и оружия.

Соревнования пройдут в трёх дисциплинах: обнаружение следов, обнаружение наркотических веществ, обнаружение взрывчатых веществ и оружия.

В соревнованиях примут участие не только представители территориальных управлений Государственной пограничной охраны, таможни, государственной полиции, управлений мест заключений, но и гости из Литвы, Эстонии, Белоруссии, Молдовы и Грузии.

rezekneszinas.lv