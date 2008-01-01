Полиция ищет мужчину

Новости Происшествия | 10 мая 2017 | 09:24

Государственная полиция Государственная полиция

Даугавпилсская полиция разыскивает без вести пропавшего Николая Тумашевича 1963 г.р., которого в последний раз видели 8 апреля 2017. Года по его месту жительства по улице Селияс, Даугавпилс, сообщает Государственная полиция.

Место нахождения мужчины по-прежнему не известно. Мужчина был одет в черную куртку, синюю зимнюю шапку, черные штаны и черные туфли. Если кому-нибудь известно место нахождения пропавшего мужчины, просьба обратится в полицию по телефону 65403302 или 110.

D-fakti.lv