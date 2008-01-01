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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 мая 2017 | 09:09
В Даугавпилсе пройдёт неделя здоровья
С 29 мая по 4 июня 2017 года в Латвии пройдёт Неделя здоровья. Участвовать в мероприятиях может любой житель страны, независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки.
Мероприятия организуют местные самоуправления, спортивные клубы, школы, клубы по интересам, энтузиасты спорта и пр., которые обеспечат учёт участников и исполнение их активностей на протяжении всей недели.
Неделя здоровья пройдёт и в Даугавпилсе. За этот период времени будет возможность участвовать в утренней и полуденной зарядке с обществом «Уличные гимнасты» и zumba Fitness Светланы Лонской. Состоятся также открытие сезона скейтеров и забеги здоровья. Будет предоставлена возможность познакомиться с деятельностью школы карате и поддержать наших спортсменов на Международном чемпионате по карате “Daugavpils Fortress”, который пройдёт 4 июня (ул.Кандавас,17а).
В течение недели будут проходить много разных и интересных мероприятий, приглашаем к участию каждого из Вас.
Кроме того, на Неделю здоровья в Даугавпилсе можно заявить своё мероприятие. Его описание, имя, фамилию координатора, контактный телефон присылать на э-почту inese.kalinina@daugavpils.lv до 16:00 12 мая.
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