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Новости Культура | 10 мая 2017 | 09:04
Состоялась премьера спектакля «Затонувший город» - пламенное послание Латвии
6 мая 2017 года в Даугавпилсском театре состоялась премьера музыкальной постановки на латгальском языке «Затонувший город» (режиссер Олег Шапошников). Спектакль, посвященный столетию Латгальского конгресса, стал заключительным мероприятием проходившего в Даугавпилсе Форума народов. Творческая команда, работавшая над спектаклем, дала ему подзаголовок «Молитва о Латвии» с надеждой, что постановка объединит всех зрителей в любви к родной земле. Кажется, результат был достигнут: когда спектакль окончился, многие аплодировали актерам со слезами на глазах.
Премьера спектакля «Затонувший город» будет записана в историю Даугавпилсского театра не только потому, что посвящается столетию Латгальского конгресса, но и потому, что впервые Даугавпилсский театр почтил своим присутствием президент Латвии Раймонд Вейонис.
Президент назвал постановку изюминкой на праздничном торте Латгалии; подчеркнул, что важно не только мечтать, но и воплощать мечты в жизнь, бороться за них, имея духовную чистоту и силу духа, и такой народ, который показан в спектакле, заслуживает обретения государственности.
На премьере побывала и министр культуры Даце Мелбарде, она охотно поделилась своими впечатлениями: «Этот спектакль – прекрасный пример того, как исторический материал преподносится людям 21 века на понятном им художественном языке. Мне также понравилось, что постановка на латгальском языке. И пусть некоторые слова были непонятными, главная мысль предельно ясна и лишний раз доказывает, что у нас один язык, одна земля».
«Затонувший город» - спектакль, в котором миф соединяется с исторической реальностью, раскрывающий суть латышского народа – безграничную любовь к земле, Богу и труду. Автор пьесы – Францис Трасунс, один из инициаторов объединения Латвии и страстный защитник латгальской культуры.
Музыкальная атмосфера постановки задана произведениями Карлиса Лациса, их исполнили актеры и хор «Даугава» под руководством Евгения Устинскова. Слова песен написала Кристине Вейнштейна, художники по костюмам и сценографы – Инга Бермака Апиаха и Агнесе Лейланде, видеохудожник – Артис Дзерве, художник по свету – Сергей Васильев. Хореографию создал руководитель танцевальной студии Dzirnas хореограф Агрис Данилевич. В спектакле заняты артисты и танцевальная труппа Даугавпилсского театра, а также приглашенные актеры Янис Яранс и Юрий Дьяконов.
Следующий спектакль – 15 мая на сцене Латвийского Национального театра, начало в 19:00.
Гастрольный спектакль в Латвийском Национальном театре финансово поддерживают Агентство развития Латгальского региона, Государственный Фонд культурного капитала и акционерное общество Latvijas valsts meži.
Билеты - в кассах Biļešu paradīze по всей Латвии и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Даугавпилсский театр
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