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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
10 мая
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Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 мая 2017 | 08:39
Среда, 10 мая: дождь и снег
Днем по всей стране пройдут дождь и мокрый снег.
Воздух после полудня прогреется до 5-7 градусов тепла.
Северо-западный ветер всю среду будет слабым.
В столице потеплеет до +7 градусов. Ветер весь день слабый. До обеда ожидается дождь и мокрый снег, но после выглянет солнце.
Медицинский тип погоды: второй благоприятный.
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