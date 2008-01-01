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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

10 мая

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Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {145}

 

Новости Латвия | 10 мая 2017 | 08:39

Среда, 10 мая: дождь и снег

Korrespondent.net

Днем по всей стране пройдут дождь и мокрый снег.

Воздух после полудня прогреется до 5-7 градусов тепла.

Северо-западный ветер всю среду будет слабым.

В столице потеплеет до +7 градусов. Ветер весь день слабый. До обеда ожидается дождь и мокрый снег, но после выглянет солнце.

Медицинский тип погоды: второй благоприятный.

LSM

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