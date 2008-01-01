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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным. Дело за вашим решением.
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Новости Спорт | 9 мая 2017 | 10:16
В Даугавпилсе состоится Открытый Чемпионат Европы по гиревому спорту
С 13 по 14 мая 2017 года в Даугавпилсе состоится Открытый Чемпионат Европы по гиревому спорту для юниоров, аматеров, профессионалов и ветеранов. В этих соревнованиях примут участие самые сильные спортсмены не только из Европы, но и из других континентов.
В чемпионате примут участие спортсмены из 21 страны Европы, в том числе и из Латвии. На предыдущем чемпионате в общем зачете в группе професионалов Латвия заняла 3 место, в группе юниоров наши спортсмены показали еще более высокий результат – 2 место в общем зачете. Надеемся, что в этом году удасться повторть достигнутый результат.
В этом году честь нашей страны будут защищать братья Айнар и Янис Доканы (Ругайи), Андрей Макуха, Синтия и Санита Пастаре, Карине Гагаева (все – РТУ), Владислав Войтехович, Валерий Цветков (Екабпилс), Василий Гинько (Вентспилс), Марис Рубулис (Вецумниеки). Юниоры – Дмитрий Зиновьев (Вентспилс), Давис Ермацанс, Риналдс Пуриньш, Дарта Стивриня (Ругайи).
Так же честь нашей страны будут защищать наши юниоры – Михаил Залюкс, Татьяна Шишкова, Виктория Евдокимова (Даугавпилсский край – Даугавпилсский строительный техникум). Ветераны – Юрий Копасов (Даугавпилсский край) и Альфред Кокин (Даугавпилс – Даугавпилсский техникум).
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