Новости Спорт | 9 мая 2017 | 10:16

Пресс-фото Пресс-фото

С 13 по 14 мая 2017 года в Даугавпилсе состоится Открытый Чемпионат Европы по гиревому спорту для юниоров, аматеров, профессионалов и ветеранов. В этих соревнованиях примут участие самые сильные спортсмены не только из Европы, но и из других континентов.

В чемпионате примут участие спортсмены из 21 страны Европы, в том числе и из Латвии. На предыдущем чемпионате в общем зачете в группе професионалов Латвия заняла 3 место, в группе юниоров наши спортсмены показали еще более высокий результат – 2 место в общем зачете. Надеемся, что в этом году удасться повторть достигнутый результат.

В этом году честь нашей страны будут защищать братья Айнар и Янис Доканы (Ругайи), Андрей Макуха, Синтия и Санита Пастаре, Карине Гагаева (все – РТУ), Владислав Войтехович, Валерий Цветков (Екабпилс), Василий Гинько (Вентспилс), Марис Рубулис (Вецумниеки). Юниоры – Дмитрий Зиновьев (Вентспилс), Давис Ермацанс, Риналдс Пуриньш, Дарта Стивриня (Ругайи).

Так же честь нашей страны будут защищать наши юниоры – Михаил Залюкс, Татьяна Шишкова, Виктория Евдокимова (Даугавпилсский край – Даугавпилсский строительный техникум). Ветераны – Юрий Копасов (Даугавпилсский край) и Альфред Кокин (Даугавпилс – Даугавпилсский техникум).

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