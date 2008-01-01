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Новости Спорт | 9 мая 2017 | 09:51

В Даугавпилсе завершился "Daugavpils velokross 2017"

Daugavpils.lv

В конце прошлой недели состоялись четвертые соревнование по велосипедной езде "Daugavpils velokross 2017". Основа идеи соревнований это популяризация велосипедной езды, как способ активного отдыха и оздоровления. В велокроссе по лесным тропинкам свои силы смогли проверить как самые маленькие, так и опытные спортсмены.

Велокросс в Даугавпилсе собрал 252 участника, 81 – участники детских стартов и 171 участник велокросса. В соревнованиях участвовали не только даугавпилчане, но и много других самоуправлений, а так же представители Литвы.

Соревнования проходили по возрастным группам, участникам нужно было проехать дистанцию в 1, 2 или 3 круга. Длина одного такого круга – 6 километров. Во время соревнований, так же прошел оздоровительный заезд.

Юных спортсменов на детских стартах поддерживали родители, друзья и полицейские Бобер Бруно и Ком Рудис. Полицейские помогали детям в стартах и рассказали о безопасности и значении дорожных знаков.

Места распределились следующим образом:

В женской конкуренции:

1 место. Вия Фрида (Daugavpils, TK “Sniegpulkstenīte”)
2 место. Диана Спиридовска (Rīga, RPP MTB)
3 место. Анна Тауча (Rīga, RPP MTB)

В мужской конкуренции:

1 место. Лаурис Пуриньш (Pļaviņas, MySport)
2 место. Мариус Пинаитис (Viļņa, LT, MyBike)
3 место. Раймондс Брицс (Pļaviņas, MYSPORT)

Результаты соревнований можно посмотреть здесь. http://velokross.sniegpulkstenite.lv/results/Daugavpils_Velokross_2017_rezultati.pdf

Организаторы соревнований выражают благодарность: спортивному отделу Департамента спорта и молодежи, Rexona Latvia, SIA “Latgales Alus D”, ZEBRA Print, ZINOO Daugavpils, Ramirent Latvia, Jersikas Čipsi и SIA "EKO ISO".

D-fakti.lv

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